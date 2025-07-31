Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele İçin Farkındalık Etkinlikleri

Niğde'de Uyuşturucuyla Mücadele İçin Farkındalık Etkinlikleri
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında toplam 5 etkinlik düzenleyerek 1,362 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında farkındalık etkinliklerine devam etti. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen 5 ayrı etkinlikte toplam bin 362 vatandaşa ulaşılarak uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntemin erken farkındalık ve toplumun her kesiminin desteği olduğuna dikkat çekilerek benzer bilgilendirme çalışmalarının artarak sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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