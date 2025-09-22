Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise savcılık talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ekiplerin şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda 15,51 gram sentetik uyuşturucu ile 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kapsamlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. - NİĞDE