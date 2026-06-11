Tarlada ve evde arama yapıldı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeye bağlı Hacıabdullah Kasabası'nda bir şüpheliye ait ikamet ve tarlada gerçekleştirilen aramalarda 615 gram kubar esrar ile 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı