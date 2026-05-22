Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 179 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 179 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 179,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

