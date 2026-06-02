Niğde'de narkotik operasyonu: 1 tutuklama
Niğde'de polis ekiplerince 25-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Aramalarda 1104 adet sentetik ecza ve 35,94 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1104 adet sentetik ecza, 35,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE