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Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Önleyici Faaliyet ve Bilgilendirme' çalışmaları ile 7 etkinlik düzenleyerek 809 vatandaşa ulaştı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

28 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen "Önleyici Faaliyet ve Bilgilendirme" çalışmaları çerçevesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında toplam 7 etkinlik düzenlendi.

Söz konusu etkinliklerde 809 vatandaşa ulaşılarak, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceği, toplumun tüm kesimlerinin uyuşturucuyla mücadelede bilinçli olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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