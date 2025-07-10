Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 55 Eser Ele Geçirildi
Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleşen operasyonda, 55 adet tarihi eser ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda düzenlenen operasyonda 55 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet sikke, 10 adet obje ve 5 adet yüzük olmak üzere toplam 55 adet tarihi eser bulundu.
Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa