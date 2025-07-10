Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 55 Eser Ele Geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda düzenlenen operasyonda 55 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet sikke, 10 adet obje ve 5 adet yüzük olmak üzere toplam 55 adet tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - NİĞDE