Niğde'de su kanalında cansız beden bulundu

Güncelleme:
Niğde'nin Divarlı beldesinde bir su kanalında 42 yaşındaki Turgay Ç.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde su kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Divarlı beldesi çay mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde su kanalında gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 42 yaşındaki Turgay Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Turgay Ç.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Turgay Ç.'nin kesin ölüm nedenini yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

