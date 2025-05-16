Niğde'de Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi

Niğde'de Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Bozköy Kasabası'nda siber suçlara karşı bilinçlendirme amaçlı bir seminer düzenledi. Seminerde 56 vatandaşa güvenli internet kullanımı ve siber tehditler hakkında bilgi verildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası'nda siber suçlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında; 56 vatandaşa güvenli internet, oltalama (phishing), parola güvenliği, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar konularında bilgiler aktarıldı. Yapılan açıklamada; verilen seminerle internet ortamındaki risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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