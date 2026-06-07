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Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde sağanak yağış sonrası oluşan selde hayatını kaybeden 42 yaşındaki üç çocuk annesi Sabiha Dinçer, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki üç çocuk annesi Sabiha Dinçer, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşler Beldesi'nde dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına, annesi ve çocuklarıyla birlikte kapılan Sabiha Dinçer ağır yaralı olarak kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Sabiha Dinçer için bugün öğle namazına müteakip Gümüşler Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Gümüş Camii'nde kılınan cenaze namazına Dinçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Aktaş, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabiha Dinçer'in cenazesi, gözyaşları arasında Gümüşler Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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