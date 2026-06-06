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Niğde'de sağanak sele neden oldu: Sel sularına kapılanlar var

Niğde'de sağanak sele neden oldu: Sel sularına kapılanlar var
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde aşırı yağış sonucu sel meydana geldi. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatılırken, sele kapılan bazı kişilerin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Niğde'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde araçlarda vatandaşlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. Sel suları nedeniyle araçlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların suya kapıldığı bildirildi. Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, sele kapılan vatandaşların bulunması için de arama çalışması başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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