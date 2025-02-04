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Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 360 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 360 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Bor İlçesi'nde etil alkol ve aroma kiti satışı yapan iki şüpheliye ait kargo kolilerinde toplam 360 litre etil alkol ve 70 adet aroma kiti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın sahte alkol operasyonunda 360 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bor İlçesi'nde etil alkol ve aroma kiti satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler yaptıkları çalışmada iki şüpheliye ait kargo kolilerinde çok miktarda yasa dışı madde eler geçirdi. Gerçekleşen operasyonda, 360 litre etil alkol ve 70 adet 0,5 litrelik aroma kiti bulundu. Söz konusu malzemelerin kargo yolu ile sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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