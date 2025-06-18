Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet şarjör, 70 adet tabanca fişeği, 218 adet tüfek kartuşu ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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