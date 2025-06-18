Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet şarjör, 70 adet tabanca fişeği, 218 adet tüfek kartuşu ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE