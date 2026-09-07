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Niğde’de otlatma kavgası: 5 yaralı

Niğde’de otlatma kavgası: 5 yaralı
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Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde vatandaşlar ile çobanlar arasında otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde vatandaşlar ile çobanlar arasında otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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