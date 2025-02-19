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Niğde'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Niğde'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Bor ilçesinde düzenlediği operasyonda bir şüphelinin evinde çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız bir tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Bor ilçesi Okçu köyünde operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen çalışmada, bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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