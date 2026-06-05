Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Niğde'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik 1-3 Haziran 2026 tarihleri arasında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 49 bin 904 adet sentetik ecza, 2,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı