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Niğde'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Niğde'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Niğde’de elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Niğde'de elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Şehitler Mahallesi Kemali Ümmiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.İ. idaresindeki elektrikli motosiklet ile 34 HV 3502 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü H.İ.İ. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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