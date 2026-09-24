Niğde'de kontrolden çıkan otomobil kanala düşerek sürücüsünü ağır yaraladı

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Niğde'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Selçuk Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. (45) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü R.S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aracın kanaldan çıkarılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı