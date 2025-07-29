Niğde'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1.2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1.2 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 1 milyon 200 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi.

Niğde merkez ilçeye bağlı Pınarcık mevkiinde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon 200 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında değerlendirilen olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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