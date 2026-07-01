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Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 272 paket ele geçirildi

Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 272 paket ele geçirildi
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Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir araçta 272 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada 272 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda şüpheli şahıs da yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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