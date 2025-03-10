Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Niğde'de Jandarma Operasyonlarıyla 155 Şahıs Yakalandı

Niğde'de Jandarma Operasyonlarıyla 155 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 1 Ocak-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarla faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlattı ve çeşitli suçlardan aranan 155 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri 1 Ocak- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatırken, çeşitli suçlardan aranan şahısları da yakaladı.

İl genelinde yapılan çalışmalarda, iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık ve büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi suçlara karışan toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sına adli kontrol şartı getirildi, 7'si ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda silahla yağma suçundan aranan ve 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalananlar arasında yer aldı.

Kasten öldürme suçundan aranan 4 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 147 kişi olmak üzere toplamda 155 şahıs jandarma tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gördüğü kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
img

Resmi teklif bile yapıldı! İşte Muslera'nın yerini alacak kaleci
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor

Popüler platform çöktü! Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.