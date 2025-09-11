Niğde'de Hükümlü İki Şahıs Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 10 Eylül 2025 tarihinde yapılan müşterek çalışmalarda iki firari hükümlü yakalandı.

Yapılan operasyon kapsamında, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından aranan ve 25 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE