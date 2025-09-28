Niğde'de Hayvan Otlatma Kavgası: 1 Ölü

Niğde'de hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Yenikenk Mahallesi Yazılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle C.Ç. ile M.Ç. arasında çıkan tartışmaya O.K. ve B.K. da dahil oldu. Tartışmanın büyüdüğü olayda B.K. (18), yanındaki bıçakla C.Ç.'yi (33) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan C.Ç., ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE