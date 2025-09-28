Haberler

Niğde'de Hayvan Otlatma Kavgası: 1 Ölü
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 18 yaşındaki B.K., 33 yaşındaki C.Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Yenikenk Mahallesi Yazılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle C.Ç. ile M.Ç. arasında çıkan tartışmaya O.K. ve B.K. da dahil oldu. Tartışmanın büyüdüğü olayda B.K. (18), yanındaki bıçakla C.Ç.'yi (33) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan C.Ç., ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
