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Niğde'de kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Niğde'de kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı
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Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.V. idaresindeki 05 LN 789 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı, ardından yan yattı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü M.V. ile araçta yolcu olarak bulunan B.E. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Süleyman Fethi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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