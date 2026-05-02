Niğde'de feci kaza: 2'si ağır, 4 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 09 EE 610 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 34 TC 6121 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.A. ile aynı otomobilde bulunan N.A.Ç. ve diğer araçtaki iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü H.A. ile aynı araçta bulunan N.A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı