Niğde’de bir evde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Niğde merkez ve Karaatlı Beldesi'nde belirlenen iki şüphelinin ev ve eklentilerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 9 milimetre çapında CZ Model 75 marka ruhsatsız tabanca, bin 599 tabanca fişeği, bir adet kalaşnikof tüfek ile 349 adet mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı