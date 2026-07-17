Haberler

Avludaki soba, yangına neden oldu

Avludaki soba, yangına neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesi Yelatan köyünde bir evin avlusunda yemek pişirirken sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yaralanan olmadı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan köyünde bir evin avlusunda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, avluda yemek pişirmek amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Dumanı fark eden ev sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülürken olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

"Bir türlü ölemiyorum"
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz

Kağıt toplayıcıları şokta: Pet şişe bulamıyorlar
Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

Yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldılar