Niğde'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Niğde'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Niğde Valiliği'nde, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki güvenlik hizmetleri ve suçla mücadele çalışmaları görüşüldü.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Cahit Çelik başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, suçla etkin mücadele çalışmaları, trafik uygulamaları ve vatandaşların huzurunu artırmaya yönelik alınan mevcut ve yeni tedbirler detaylı şekilde ele alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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