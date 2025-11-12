Haberler

Niğde'de Apartmanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Niğde'nin İnönü Mahallesi'ndeki Fettahlar Apartmanı'nın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Niğde'de bir apartmanın 6. katında yangın çıktı.

Olay, saat 20.30'da İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan Fettahlar Apartmanı'nın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin salon kısmında yangın çıktı. Çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartman güvenlik amacıyla boşaltılırken, çevrede de tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alındı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken, evin salon kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
