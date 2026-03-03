Haberler

Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın Anadolu Mirası Operasyonu kapsamında yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan bir şüpheli gözaltına alındı ve tarihi eserler ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonu kapsamında tarihi objeler ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürüttülen Anadolu Mirası Operasyonu kapsamında kaçak kazı yapan ve sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet metal dedektörü, 8 adet tarihi obje ve 21 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı