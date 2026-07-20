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Niğde'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 5 yaralı

Niğde'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 5 yaralı
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Niğde-Kayseri kara yolunda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Niğde-Kayseri kara yolunda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri kara yolu Emniyet Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. yönetimindeki 51 BP 793 plakalı otomobil ile M.C.U. idaresindeki, hasta sevki yaptığı öğrenilen 51 ABM 811 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans sürücüsü M.C.U., ambulansta görevli sağlık personeli Ş.K. ve C.E., ambulansta hasta olarak bulunan Y.D. ile otomobil sürücüsü A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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