Damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder hayatını kaybetti

Niğde'de aile içinde çıkan tartışmada damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sarıköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, damat H.Y. ile kayınbabası Bülent E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken H.Y., kayınpederini bıçakladı. Ağır yaralanan Bülent E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası damat H.Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı