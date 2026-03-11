Niğde'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Niğde'nin yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tepebağları mevkiinde yalnız yaşayan N.B.'den (76) alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde N.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı