Niğde'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Niğde'nin Tepebağları mevkiinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki N.B., yakınlarının durumu bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tepebağları mevkiinde yalnız yaşayan N.B.'den (76) alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde N.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

