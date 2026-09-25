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Niğde Çiftlik'te kaçak kazıda malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheliye işlem başlatıldı

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Niğde Çiftlik'te kaçak kazıda malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheliye işlem başlatıldı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Mahmutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana 24 Eylül'de düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda kazı malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de Mahmutlu köyünde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 jeneratör, 2 beton delme aleti, yaklaşık 4 metre zincir, ampul bağlı yaklaşık 4 metre seyyar kablo, 3 murç, 1 kazma ve 1 kova ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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