Niğde-Bor yolunda trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Niğde-Bor yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı