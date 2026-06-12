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Niğde-Bor yolunda trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Niğde-Bor yolunda trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Niğde-Bor yolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde-Bor yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİnci Sayın:

bu kadar kaza neden hala devam ediyor yolda dikkat etsen de çıkıyor başına. şoförler ne yapacak bu durumlarda yetkililer bu işe çözüm bulmazsa devam edecek gibi

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Haber YorumlarıÖzlem Kum:

yazık insanlara bu kadar kaza oluyor yolda birisi biri haklı bulunmalı burda yetkililer yolu düzeltse iyi olur. yaralılar geçmiş olsun inşallah iyileşirler. bu işlerin sorumlusu kim acaba

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Haber YorumlarıAziz Oner:

vay be her gün aynı haberi okuyorum artık niğde bor yolu mu kalmış başka yer yok mu

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