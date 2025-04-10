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New York'ta Helikopter Hudson Nehri'ne Düştü

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ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi, kazada ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü.

ABD'nin New York kentinde helikopter düştü. New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğünü belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı. Kazada ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - NEW YORK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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