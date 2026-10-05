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Nevşehir Kaymaklı'da zincirleme kazada 4 araç hasar gördü, yaralanan olmadı

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Nevşehir Kaymaklı'da zincirleme kazada 4 araç hasar gördü, yaralanan olmadı
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Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde tır sürücüsünün önündeki yavaşlayan araçları geç fark etmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 4 araç birbirine çarparak maddi hasar gördü, yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de tır sürücüsünün önünde yavaşlayan araçları geç fark etmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü önünde yavaşlayan araçları geç fark etti. Tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan hafif ticari araç, önünde bulunan minibüse, minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı.

Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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