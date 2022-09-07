Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kayıt dışı istihdam denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kayıt dışı istihdam denetimi yapıldı

Nevşehir haberlerine göre Nevşehir'de kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadele denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir'de kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadele denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü denetmenleri ile koordineli olarak Ürgüp ve Avanos İlçelerinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadele" denetimi yaptı.

Edinilen bilgiye göre; yapılan denetimlerde; 12 işyeri ve 111 şahıs kontrol edildi. 8 İşyerine toplam 15 kişiyi sigortasız çalıştırmaktan denetmenlerce tutanak tanzim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Nevşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title