Nevşehir'de Yaya Geçidinde Kaza: Sürekli Kazalar Yaşanıyor

Nevşehir'de Yaya Geçidinde Kaza: Sürekli Kazalar Yaşanıyor
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Nevşehir'de bir otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını talep etti.

Nevşehir'de otomobil yaya geçidinden geçen yayaya çarptı. Yayanın yaralandığı kazayı gören vatandaşlar; "Bu kavşakta sürekli kaza oluyor. Buraya ne yapıyorsanız yapın" dedi.

Kaza sabah saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı ile Gazi Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ADT 765 plakalı araç sürücüsü O.Y. seyir halinde iken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören Perihan Pekcanlı; kavşakta sürekli kazaların olduğunu belirterek, "Burada sürekli kaza oluyor. Burayı ne yapacaksanız yapın. Çoluk çocuğumuza sürekli araba çarpıyor. Önce benim gelinime çarpacaktı, sonra başka kadına çarptı. Burası çok tehlikeli" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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