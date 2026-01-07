Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araçla B.Ö. idaresindeki 51 AEC 271 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR