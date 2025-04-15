Nevşehir'de Tek Başına Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi 639. Sokak üzerindeki Servet Sitesi'nde binanın teras katında tek başına yaşayan 43 yaşındaki B.S'den haber alamayan komşuları durumu 112 ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde B.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından B.S'nin cansız bedeni otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde çok sayıda sahte alkol şişesi bulunduğu iddia edilen kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR