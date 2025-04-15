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Nevşehir'de Tek Başına Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de Tek Başına Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Ürgüp ilçesinde tek başına yaşayan 43 yaşındaki B.S. evinde cansız bedeniyle bulundu. Olay, komşularının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Kadında çok sayıda sahte alkol şişesi bulunduğu iddia edilirken, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi 639. Sokak üzerindeki Servet Sitesi'nde binanın teras katında tek başına yaşayan 43 yaşındaki B.S'den haber alamayan komşuları durumu 112 ihbar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde B.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından B.S'nin cansız bedeni otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde çok sayıda sahte alkol şişesi bulunduğu iddia edilen kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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