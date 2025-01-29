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Nevşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kozaklı-Topaklı karayolunda meydana gelen kazada, öğretmen Mehmet Mustafa Özdil direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozaklı- Topaklı karayolunda meydana geldi. Kozaklı'da sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Mustafa Özdil, 63 B 1282 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Özdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdil'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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