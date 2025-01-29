Nevşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozaklı- Topaklı karayolunda meydana geldi. Kozaklı'da sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Mustafa Özdil, 63 B 1282 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Özdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdil'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR