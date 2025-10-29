Haberler

Nevşehir'de Patates Yüklü Tır Devrildi, Yol Ulaşıma Kapatıldı

Nevşehir-Gülşehir karayolunda meydana gelen kazada, patates yüklü bir tır devrildi ve tonlarca patates yola döküldü. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.

Nevşehir'de patates yüklü bir tırın devrilmesi sonucu tonlarca patates karayoluna döküldü. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza, Nevşehir- Gülşehir karayolu üzerindeki Depolar mevkisinde meydana geldi. Kaymaklı kasabasından sökülen patatesleri Gülşehir yolundaki doğal soğuk hava depolarına götüren Samet Ş. idaresindeki 50 ACS 397 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçip devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 30 ton patates yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, karayollarına ait iş makinesi de yola dökülen patatesleri temizledi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
