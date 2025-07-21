Nevşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Nevşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
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Nevşehir'de yaya geçidinden geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mehmet T., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobiin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultan A.'nın kullandığı 50 FH 049 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet T.'ye (77) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet T., ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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