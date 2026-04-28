Nevşehir'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca ile Yuva köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. yönetimindeki 50 FE 542 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı