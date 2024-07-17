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Nevşehir'de otobüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos-Kayseri yolu Ürgüp kavşağı mevkiinde D.Ç. idaresindeki 34 ZFJ 47 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Metro Turizm'e ait Y.S.D. idaresindeki 19 KK 464 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüsteki yolcular da başka bir otobüse aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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