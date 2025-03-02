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Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir - Niğde Karayolu’nda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Serhat Erdoğan, dengesini kaybederek demir bariyerlere çarptı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Nevşehir - Niğde Karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serhat Erdoğan (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdoğan metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serhat Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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