Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Nevşehir - Niğde Karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serhat Erdoğan (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdoğan metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serhat Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR