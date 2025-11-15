Haberler

Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Kediye Çarpmamak İçin Fren Yaptı

Nevşehir'de kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek yola düştü. Sürücü kazada hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 77. Sokak üzerinde meydana geldi. Emrah K. kullandığı 50 AEG 530 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yapınca dengesini kaybederek düştü. Sürücü, kaza sonrası 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye kaza yerinde ilk müdahalesi yapılırken, polis ekipleri motosikleti almaları için bir yakınını çağırmasını istedi. Sürücü daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
