Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bu gün gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi üresinde meydana geldi. Özgüner D.'nin kullandığı 71 FA 297 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR