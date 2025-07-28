Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
Nevşehir'de serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, cansız bedeni buldu.
Nevşehir'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerinde Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri'ne giren 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ahmet Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ahmet Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa